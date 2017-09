Mošnikov lõi Soomes Meeritsale värava

Tabelis on Kemi kolmeses grupis, mis eelneb vahetult üleminekumängudele viivale 11. kohale, aga üheksapunktiline vahe viis vooru enne hooaja lõppu on üsnagi turvaline. Vaasa on kogunud neli punkti enam ja paikneb seitsmendal tabelireal.

