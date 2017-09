Jüri Vips võitis Saksama vormel-4 sarja meistritiitli

Hockenheimis sõidetud etapi kvalifikatsioonis autodele õige seadistuse leidmisega hädas olnud Prema Powerteami sõitjad Jüri Vips ja Marcus Armstrong olid sunnitud startima esimestes sõitudes alles teisest kümnest. Jüri Vips tõusis avasõidus 8. kohale ja teises sõidus saavutas 6. koha. Avasõidu võitis Felipe Drugovich, kes tõusis tänu esikohale ka sarja liidriks, tihedalt kannul Vips ja Armstrong. Teises sõidus aga Drugovich katkestas ja punktitabeli etteotsa tõusis taas Vips, kellele Drugovich kaotas enne viimast sõitu 4 ja Armstrong 7,5 punktiga. Viimast sõitu alustas Vips kolmandalt stardikohalt ja tema eest, parimalt positsioonilt startis Armstrong. Avaringide põneva võitluse järel kujunes pooleks distantsiks välja järjestus, milles Vips sõitis kolmandana teisel kohal kihutanud Armstrongi kannul. Ja seda kohta, millest piisas Jüri Vipsile ka meistritiitli võitmiseks, hoidis eestlane kuni finišilipu langemiseni. Jüri Vips: "Lõpp läks päris põnevaks! Auto oli lausa kohutav terve nädalavahetuse, proovisime igasuguseid seadeid, aga palju paremaks ei läinud, ja ega ei saanud aru kah, milles viga oli. Aga lõpp hea, kõik hea. Hooajaks püstitatud eesmärk sai täidetud ja nüüd on emotsioonid laes. Viimastel sõitudel oli pinge üleval, aga nüüd on suur pingelangus."

