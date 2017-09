Neymarita PSG ei suutnud enamat väravateta viigist

Külalismeeskonna koosseisu ei kuulunud maailma kalleim jalgpallur Neymar, kuid PSG mängijate sõnul ei sõltu mängude tulemused täielikult brasiillasest. "See, et Neymar ei mänginud, ei ole põhjuseks, miks me ei suutnud võita," tõdes itaallasest keskväljamees Marco Verratti. "Me ei pruugi temata olla nii tugev, kuid me oleme suurepärane meeskond ka siis, kui tema ei mängi."

"Me ei ole Neymarist sõltuvad," lisas belglasest äärekaitsja Thomas Meunier. "Ta on hiilgav mängija, kuid vaadates meie koosseisu, ei saa öelda, et me ei võitnud, sest teda pole meeskonnas. Meil on teisigi mängijaid, kes suudavad matšide tulemusi otsustada."

Jalavigastusega audis olnud Neymar naaseb ilmselt PSG koosseisu kolmapäevaks, kui Meistrite liiga raames võõrustatakse Pariisis Müncheni Bayernit.

PSG viik tähendab, et Monaco vähendas liigatabelis nendega vahe ühele silmale (PSG-l 19 ja Monacol 18 punkti). Kolmandana jätkab 15 punkti kogunud Bordeaux.

Teised tulemused:

Bordeaux - Guingamp 3:1

Caen - Amiens 1:0

Lyon - Dijon 3:3

Metz - Troyes 0:1