Golfikoondise hooaja tähtsaim võistlus lõppes oodatust varem

Tolleks võistluseks meeskonna kapteniks määratud Mattias Varjuni sõnul sai koondis esimesel võistluspäeval hoolimata keerulistest ilmastikutingimustest võistkonnana väga hästi hakkama. Teine päev aga nii edukalt ei läinud: "Kevin Christopher ning Carl mängisid küll indviduaalselt hästi, aga edasipääsuks oleks olnud vaja kogu võistkonna head ja stabiilset mängu," sõnas ta. Varjun lisas, et viimasel päeval oli mäng küll taas väga hea, aga Portugal suutis teha ühe löögi vähem ning seega said eestlased kuuenda koha.

