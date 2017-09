USA sportlased on sotsiaalmeedias moodustanud Trumpi vastu ühisrinde

Reedel kritiseeris Alabamas kõnelenud Trump ameerika jalgpalli liiga NFL-i mängijaid, kes on otsustanud protesti märgiks USA hümni ajal põlvitada. "Kellele ei meeldiks näha NFL-i [frantsiiside] omanikke ütlemas meie lippu lugupidamatult kohtlevatele [mängijatele]: 'eemaldage see litapoeg koheselt väljakult, ta on vallandatud'," sõnas Trump.

"Mõni omanik teebki selle ära. Ta ütleb: 'mees, kes kohtleb meie lippu lugupidamatult, vallandatakse.' Ja see omanik saab riigi kõige populaarsemaks inimeseks," jätkas president. Laupäeval andis Trump Twitteri vahendusel mõista, et ei kutsu kevadel NBA meistriks kroonitud Golden State Warriorsit traditsioonilisele visiidile Valgesse Majja.

"Valgesse Majja tulekut peetakse meistermeeskonna jaoks suureks auks," kirjutas Trump. "Stephen Curry kõhkleb ja seetõttu on kutse tühistatud."

Mõlemad Trumpi kommentaarid on sporditegelastelt saanud üldist negatiivset vastukaja. "NFL ja meie mängijad tahavad aidata kaasa ühtsustunde loomisele," sõnas NFL-i komissar Roger Goodell. "Sellised lõhestavad kommentaarid osutavad meie mängu ning mängijate vastu puuduvale austusele."

Trumpi otsusele mitte saata visiidikutset Golden State Warriorsile pahandas nii endiseid kui praeguseid NBA staare. LeBron James kutsus presidenti "hulguseks" ning lisas: "Stephen Curry juba ütles, et ta ei lähe! Seega ei saagi siin mingit kutset olla. Kutse Valgesse Majja oli suur au seni kuni sina sinna ilmusid!"

"See on tugev seisukoht," arvas Curry laupäevaõhtuses intervjuus Jamesi sõnadest. "See on julge. Iga inimese jaoks on oma arvamuse avaldamine julgeks teoks, eriti aga kellegi sellise jaoks, kellel on kaotada nii palju kui seda on LeBronil. Me peame ühiselt koos seisma."

"President, ainuüksi kelle nimi tekitab inimestes lõhet ja raevu ning kelle sõnad külvavad lahkhelisid ja viha, ei saa Ameerikat "taas suureks teha"," vihjas Kobe Bryant Trumpi valimiskampaania hüüdlausele.

