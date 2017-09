14 väravat visanud Rooba valiti Rootsis kohtumise parimaks

"Isiklikus plaanis jään mänguga loomulikult rahule," sõnas Rooba. "Treener usaldas minule ka seitsme meetri karistusvisked, millest tuli kolm tabamust. Meeskonna poole pealt on kahju, et kaitsetööga jänni jäime, rünnakuga oleme esimese mänguga võrreldes sammukese edasi astunud."

