Kalev/Cramo resultatiivseimad mängijad olid Janari Jõesaar 22 ja Erik Keedus 11 punktiga. Jõesaar võttis ka 9 lauapalli. Thomas van der Marsi arvele kanti 9 silma ning 11 lauapalli, Kristjan Kangur aga viskas 9 punkti, hankis 3 lauda ja andis 5 tulemuslikku söötu. Ungarlastele tõi Peter Lorant parimana 16 silma ning võttis 11 lauapalli.

Enne mängu:

Alba Fehérvár ehk Ungari kunagise pealinna Székesfehérvári esindusklubi on viiekordne Ungari meister (1998-2000, 2013, 2017). Viimased kaks tiitlit võideti peatreener Branislav Dzunici, kogu karjääri nii mängija kui treenerina Ungaris veetnud serblase juhendamisel. Sel kuul on Alba pidanud hulga kontrollmänge, millest suurem osa on võidetud (näiteks Bratislava Interi, Tšehhi klubi Pardubice ja mõne koduse konkurendi vastu), samas on saadud üsna üllatavaid kaotusi.

Senistes mängudes on suurimad punktitoojad olnud kauaaegne Ungari koondislane, varem nii Itaalia kui Hispaania liigas leiba teeninud Peter Lorant (31-aastane, 206 cm) ning ameeriklased Kasey Hill (23, 185 cm), kes kevadel lõpetas NCAA-karjääri väga tugevas Florida ülikoolis, ja Alandise Harris (26, 198 cm), kes on pärast ülikooli profina mänginud Jaapanis ja Liibanonis.

Samuti on kontrollmängudes silma paistnud Luka Markovics (24, 196 cm) ning veel üks kevadel NCAA-karjääri lõpetanud ameeriklane, DJ Fenner (23, 198 cm). EM-finaalturniiril kaasa teinud tsenter Akos Keller (28, 208 cm) ei ole seniste mängude põhjal hinnates veel õiget hoogu sisse saanud ning meeskonna ainus varemgi Euroopas mänginud ameeriklane Trevis Simpson on klubi kodulehe andmetel vigastatud.

"Üsnagi huvitav sats," lausus Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak eile ETV-le. "Üsna nooruslik ja mõned vanemad kogenumad mehed hulgas. Mängivad väga uljast ja kiiret korvpalli. Me ei tohi neil lasta seda teha, muidu läheb väga raskeks."

Mäng algab Kalevi spordihallis kell 17.