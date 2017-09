Eesti koondis sõitis end Rahvuste SuperMoto finaali

Kiire ja tehnilise Circuit Carole puhul on tegemist ühe Euroopa parima SuperMoto rajaga, mis on antud võistlusala jaoks harjumatult pikk (2100 meetrit) ja sisaldab kolme krossiosa kogupikkusega 440 meetrit. Võistluspaigas valitsesid suvised olud, kus õhusooja oli 23 kraadi ja enamus päevast paistis päike.

