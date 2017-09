Wozniacki jõudis seitsmendal katsel hooaja esimese tiitlini

Wozniacki võttis Tokyos oma karjääri 26 WTA turniirivõidu (rohkem on suutnud vaid õed Williamsid ning Maria Šarapova), kuid sellel hooajal oli see taanlannale alles esimeseks - enne tänast tuli alla vanduda Dohas, Dubais, Miamis, Eastbourne'is, Stockholmis ja Torontos toimunud finaalides.

"See on suurepärane tunne," sõnas Wozniacki pärast finaali. "Minu jaoks oli tähtis olla keskendunud, agressiivne ja positiivne. Ma naudin Tokyos mängimist, see väljak sobib mu mängustiiliga väga hästi." 27-aastane taanlanna jätkas võiduga ilusat seeriat - ta on vähemalt ühe WTA tiitli võitnud igal hooajal alates 2008. aastast.