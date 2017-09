Ingrid Puusta sai RS:X klassi MM-il 44. koha

Augusti alguses saadud õlavigastusega pikalt kimpus olnud Puusta hindas MM-i juures oluliseks 2020. aasta olümpiaregati asukoha oludega tutvumise võimalust: "Siinsed tingimused on korralik väljakutse - tuul on keerutav ja ebastabiilne. Minu esmaseks ülesandeks MM-il oligi kohalike olude kohta õppida ja kogemusi saada," tõdes Puusta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel