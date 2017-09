Juventus ei jätnud derbis Torinole mingit võimalust

Täiseduga jätkavate Juventuse ja Napoli järel on kolmandal kohal Milano Inter, kellel on neli võitu ja üks viik. Interil on võimalus vahet liidritega vähendada täna, kui kodus minnakse vastamisi Genoaga.

Napoli oli hädas pärast 49 aastat kestnud pausi taas Serie A-sse tõusnud SPAL-iga, kuid lahkus Ferrarast siiski 3:2 võiduga. Värava said kirja nii Lorenzo Insigne, Jose Callejon kui Faouzi Ghoulam. Napoli on nüüd vähemalt kolm väravat löönud viimases kümnes liigamängus.

