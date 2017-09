Euroopa Spordinädal keskendub laste tegevustele

Tähtvere spordipargis toimunud kolmanda üle-Euroopalise spordinädala avamist õnnistati suurepärase ilma ja tuhandetesse küündinud liikumislembelise publikuga.

Spordinädala patroonid Jüri Tamm, Gerd Kanter ja Ott Kiivikas rääkisid igaüks loo elu esimesest uhkest spordivõistlusest. Seejärel esinesid avakõnedega Tartu linnapea Urmas Klaas ja Euroopa Liidu valdkonnavolinik Tibor Navracsics.

Ungarlase sõnul võtab tänavusest Euroopa spordinädalast osa 32 riiki. Ainuüksi Eestis leiab seitsme päeva jooksul aset rohkem kui 900 liikumisalast üritust.

"Paraku on Euroopa riikide ühiskondade ees tõsised sotsiaalsed väljakutsed -näiteks rasvumine on suur probleem. Seega peame tervisliku eluviisi edendamisel alustama laste harimisest," lausus Navracsics ETV-le.

"Seepärast keskendumegi lastele ja laste tegevustele. Me soovime lapsevanemaid veenda oma lastele sportlikus tegevuses järgnema ja tulevikus sportlikumad olema."

Tulevastele tegijatele Tartus tõepoolest mõeldi, sest huvilised said külastada noortespordi infomessi, tutvustati erinevaid spordialasid ning anti nõu tervisekäitumise osas. Samas oli noortele suunatud üritusel omapoolset sõnumit jagamas ka Eesti Antidoping.

"Igal pool, kus me käime, on inimesed alati nii huvitatud ja tänulikud," ütles Eesti Antidopingu juhatus eliige Elina Kivinukk. "Ka sportlased, kes ei ole mingil põhjusel meie koolitusel käinud, tulevad hea meelega ja küsivad alati. On palju inimesi, kes ütlevad, et nad on lugenud mingeid spordiarbitraažikohtu juhtumeid. See paneb väga imestama, miks nad neid loevad, aga see on nii tore - Eesti inimesed on sellest teemast huvitatud."

Laupäeva sportlikuks naelaks olid muidugi rattamaratoni lastesõidud, mis peeti Euroopa Spordinädala avaüritusena. 12 stardi peale kokku võttis sõitudest osa rohkem kui 2900 noort jalgratturit.

Homme saavad oma võimed proovile panna vanemad rattasõbrad, kes osalevad Tartu rattamaratoni kolmel pikemal distantsil.