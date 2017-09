Varrak eurovastasest: mängivad väga uljast korvpalli

Kalev/Cramo võõrustab homme Ungari meistrit Kalevi spordihallis ja juba teisipäeval kohtutakse vastaste väljakul uuesti kordusmängus. Kalevil on eelluure tehtud ja oma esimest selle hooajaametlikku mängu pidava vastase kohta teave kogutud.

"Üsnagi huvitav sats," lausus Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak ETV-le. "Üsna nooruslik ja mõned vanemad kogenumad mehed hulgas. Mängivad väga uljast ja kiiret korvpalli. Me ei tohi neil lasta seda teha, muidu läheb väga raskeks."

Viimases euromängus Makedoonia klubi Skopje Karpoš Sokoliga oli Kalev/Cramo üks vedajaid 12 punkti ja kaheksa lauapalliga selleks hooajaks klubiga liitunud Janari Jõesaar. "Algusest peale on meeskond olnud väga ühtne. Tunnen end siin võistkonnas päris mugavalt. Kõik on positiivne," kiitis Jõesaar.

Kui Kalev kahe mängu kokkuvõttes Albast jagu saab, ei lähe graafik sugugi lihtsamaks, sest kolmanda eelringi avamäng Türgi klubi Pinar Karsyakaga on juba järgmise nädala reedel. Graafik on tihe, aga sellest tulenevalt on ka treeningute iseloom ja sel hooajal on meeskond saanud ka vajalikul määral koos olla.

"Ega ta lihtne ei ole, sõidud sinna hulka veel. Tänagi tegime pool tundi soojendust, pool tundi mängime ja pool tundi viskame," rääkis Varrak. "Hommikul on kerge jõusaal. Rasket trenni praegu teha ei saa. Tuleb pigem mängudeks hoida."

"Enne esimest ametlikku mängu saime ikkagi kolm nädalat koos trenni teha. See ei olnud küll täiuslik, aga piisavalt pikk aeg, et sai nendele mängudele rahuliku südamega vastu minna."