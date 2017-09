Eesti meistriks orienteerumise pikal rajal tulid Sander Vaher ja Laura Joonas

Naisteklassis käis duell esikohale eelmise aasta esipaari – Eleri Hirve ja Laura Joonase vahel (mõlemad OK Võru). Laura Joonas, kes oli aasta tagasi saanud napi 14-sekundilise kaotuse, suutis täna võtta veenva revanši, kuldmedal tuli ajaga 2:07.00. Eleri Hirvele tuli hõbemedal ajaga 2:08.48 ning Margret Zimmermannile (OK Kape) pronks ajaga 2:12.44.

