Pärnu naised kindlustasid endale kaheksanda järjestikuse tiitli

Pärnu ja Flora kohtumised on sel aastal olnud tasavägised ja oli ka see, kuid ikka ja alati on Pärnu võidu kätte saanud. Täna alistati kanged rivaalid seisuga 1:0, ainsa värava lõi Kristina Bannikova, vahendab Soccernet.ee.

Florakate jaoks halb uudis on ka see, et nende ründaja Katrin Loo mäng vigastuse tõttu pooleli jäi ja talle kutsuti kiirabi .

Täna oli võimalik, et selguvad kõik medalistid, kuid Tartu SK 10 suutis Levadiaga 1:1 viiki mängida ja pealinlastele siiski veel medaleid kaela ei saa riputada.