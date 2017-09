Klavan alustab tänast mängu pingilt

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp eelistas täna keskkaitsepaariks Dejan Lovreni ja Joel Matipi, kuigi veel paar päeva tagasi ütles sakslane, et mõlemat vaevab kerge vigastus. Viimasel ajal samuti algrivistuses keskkaitsjana platsile saanud Joe Gomez on sedapuhku nihutatud paremale äärele.

