Donald Trump solvus Stephen Curry peale ja jätab Warriorsi küllakutseta

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump andis suhtlusvõrgustiku vahendusel mõista, et ei kutsu kevadel NBA meistriks kroonitud Golden State Warriorsile traditsioonilisele visiidile Valgesse Majja.

USA-s on juba 1865. aastast tavapärane, et ametisolev president kutsub profiliigade meistermeeskonnad millalgi pärast tiitlivõitu Valgesse Majja külla ja koos tehakse ka ühisfoto. Warriorsi täht Stephen Curry oli aga reedel öelnud, et tema seda vastu ei võtaks.

"Valgesse Majja tulekut peetakse meistermeeskonna jaoks suureks auks," kirjutas Trump täna Twitteri vahendusel. "Stephen Curry kõhkleb ja seetõttu on kutse tühistatud."

Tegemist on teise vastuolulise juhtumiga sel nädalalõpul Trumpi ja USA spordirahva vahel. Reedel ütles ta, et kõik USA hümni ajal istuma jäävad ameerika jalgpallurid tuleks vallandada.

Ameerika jalgpalli liigas NFL on hümniprotestid viimase aasta jooksul küllalt tavaliseks saanud. Mullu tegi otsa lahti toona San Francisco 49ersis mänginud Colin Kaepernick, kes juhtis seeläbi tähelepanu politsei brutaalsusele. Tänaseks on Kaepernick klubita ja tema toetajate arvates ei soovi ükski meeskond teda just nende žestide tõttu palgata.