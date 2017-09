Serbia peatreener: otsus Teodosic kõrvale jätta tuli minult

30-aastasel serblasest tähtmängijal oli probleeme jalavigastusega, aga Djordjevici sõnul langetas otsuse lõpuks tema mitte mängija. "See oli minu otsus! Ütlen seda esimest korda avalikult," lausus peatreener Serbia väljaandele NIN.

"Me peame mängijate tervise eest hoolitsema. Me vajame neid. Ütlesin talle, et ta jätaks selle võistluse vahele ja võtan vastutuse endale. Ta nõustus ja oli tänulik. Me mõistame üksteist," kommenteeris Djordjevic.

Serbia jõudis EM-il finaali, kus tuli tunnistada Sloveenia paremust. "Meil jäi mitmest asjast puudu. Eelkõige täiendavast puhkepäevast, mis sloveenidel oli. Paljud ei mõista seda, aga mängijate taastumine turniiril on otsustava tähtsusega. Üks päev määrab palju. Teiseks, kui meil olnuks koosseisus vähemalt kas Stefan Markovic või Nikola Kalinic, olnuks asjalood teised."