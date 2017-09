Eesti vibusportlased lasevad MM-il medaliduellides

Senini ongi Eesti Vibuliidule just 3D formaat ja pikkvibu klass MM-medalite arvult läbi ajaloo edukaim olnud - kokku 5 medalit. 3D formaadi maailmameistrid on Steve Morley (2009) ja Aare Lauren (2007) ning naiste pronksmedalid Katrin Virula (2015 ja 2011), Ülle Kell (2013). Ülle Kella medal saab olema siiski kõrgeim Eesti naiste saavutatud koht.

