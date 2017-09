Masseglia: ma ei kujuta ette, et Prantsusmaa olümpiale ei lähe

Prantsusmaa Olümpiakomitee president Denis Masseglia tõmbas viimastel päevadel tekkinud pingeid vähemaks ja kinnitas, et tema ei suuda ette kujutada olukorda, mis sunniks neid järgmisel talvel Lõuna-Koreas, PyeongChangis toimuvat taliolümpiat boikoteerima.

Neljapäeval ütles Prantsusmaa spordiminister Laura Flessel, et kui Korea poolsaarel Põhja-Korea poolt kruvitavad pinged veel tõusevad ja kriis süveneb, siis turvakaalutlustel jäävad Prantsusmaa olümpiasportlased koju. Samas lisas ta samas intervjuus, et hetkel selles olukorras veel ei olda.

"Kui mängud tõesti toimuvad, siis mina ei kujuta ette olukorda, et prantslased seal kohal pole," sõnas Masseglia Reutersile. "Kui mängud korraldatakse, siis on Rahvusvaheline Olümpiakomitee piisavalt kindel, et turvalisus suudetakse tagada."

Järgmise aasta 9.-25. veebruarini peetavad PyeongChangi olümpiamängud toimuvad kõigest 80 km Põhja- ja Lõuna-Korea vahel olevast demilitariseeritud tsoonist eemal.

Kuna tehniliselt on kaks riiki pärast 1950-53 toimunud konflikti endiselt sõjas, siis on tegemist maailma kõige raskemini relvastatud piirilõiguga. Korea sõda ei lõppenud mitte rahulepinguga vaid ajutise vaherahuga, mis on kestnud senini.

Ka Lõuna-Korea president Moon Jae-in on kinnitanud, et riik teeb kõik endast oleneva, et olümpiamängud oleks kõikidele külalistele turvalised ja meeldivad.