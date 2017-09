Puri ja Waterford tähistasid Iirimaal liigavõitu

Waterford alistas viimases kodumängus Longford Towni 1:0, värava lõi 81. minutil David McDaid. Puri tegi kaasa kõik 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee.

Viimases voorus, mis peetakse 7. oktoobril, kohtub Waterford võõrsil Cobh Ramblersiga, kes on kindlustanud teise koha.

Champs! The ecstatic Waterford FC get promoted to the Premier Division. #SSEAirtricityLeague pic.twitter.com/C0v2UABKru