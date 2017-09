Carmelo Anthony loodab lootusestust seisust New Yorgis välja saada

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud on maailmameistrivõistlustel kavas pühapäeval. Eesti koondis jõudis Florida osariiki Sarasotasse juba peaaegu nädal aega tagasi ja on võistluspaiga ning -tingimustega põhjalikult tutvunud. Hiljuti Floridat räsinud orkaan Irma MM-i toimumispaigas õnneks suurt laastamistööd ei teinud.

Seni on Anthony avalikult välja öelnud, et Knicks peaks ta vahetama Houston Rocketsisse, kuid kaks tiimi pole omavahel kaubale saanud.

33-aastasel ja 203 cm pikkusel ääremängijal on lepingus vahetustehinguid keelav punkt, mis tähendab, et ta saab ise reguleerida, kuhu võistkonda ta on nõus minema ja kuhu mitte.

NBA klubist New York Knicks kindlasti lahkuda sooviv superstaar Carmelo Anthony suurendas meeskondade hulka, kuhu ta on nõus siirduma.

