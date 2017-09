Taimsoo eesmärgist MM-il: punktist A punkti B võimalikult kiiresti

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud on maailmameistrivõistlustel kavas pühapäeval. Eesti koondis jõudis Florida osariiki Sarasotasse juba peaaegu nädal aega tagasi ja on võistluspaiga ning -tingimustega põhjalikult tutvunud. Hiljuti Floridat räsinud orkaan Irma MM-i toimumispaigas õnneks suurt laastamistööd ei teinud.

"Kui võistluspaika vaadata, siis mina ütleskin, et orkaanist mingit jälge ei ole. Tean, et seal ehitus seisis sellel ajal ja üle nädala ei toimunud midagi" sõnas paadi esisõudja Kaspar Taimsoo Vikerraadiole.

Kõige raskem on Taimsoo arvates hakkama saada Florida palavusega, mis omakorda muudab vee tihedust: "Mitu asja on, mis on meil koduste tingimustega teistmoodi. Luzerni võistlus näitas ka, et me selle kuumusega väga kiiresti ei kohane. Vesi on siin väga kerge, kuna temperatuur on soe. Aeru all tundub vesi väga kerge."

Neljapaadi koosseis on olümpiajärgsel aastal eelkõige Andrei Jämsä seljavigastuse tõttu mitu korda muutunud. MM-l võistlevad Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap, kes istusid koos paadis ka augustis toimunud Eesti meistrivõistlustel. Taimsoo sõnul läks maailmameistrivõistluste eelne Viljandi laager hästi, kuid nüüd tuleb Sarasotas kiiresti kohaneda Rio olümpial pronksile viinud paadiga, mis alustas teed võistluspaika juba mitu kuud tagasi.

"Meil oli Euroopas treeninguteks ja võistlemiseks kasutada teine paat, mis on veidi teistmoodi jooksuga. Harjusime sellega juba päris ära. Nüüd saime eelmise aasta olümpiapaadi kätte, mis paar kuud konteineris oli. Nüüd peab veidi kohandama enda ja meeskonna tööd uue paadiga."

Selle hooaja tulemuste põhjal on neljapaadil maailmameistrivõistlusteks liiga kõrgeid eesmärke raske seada. Mais võideti Euroopa meistrivõistlustel B-finaal, juulis saadi kõige tähtsamal MK-etapil Luzernis 10. koht. Taimsoo hinnangul on aga praegune koosseis võimeline end A-finaali sõitma.

"Paneme punktist A punkti B võimalikult kiiresti. Kõige suurem faktor on see kuumus, kuidas sellega sõidu ajal hakkama saada. See saab olema ülimalt raske ja kõige suurem faktor, millega arvestada. Oleme teinud siin mõned lühemad lõigud ja pulss läheb väga kiiresti väga kõrgele," sõnas Taimsoo.

Lisaks neljapaadile osaleb pühapäeval algaval MM-il ka kahepaat koosseisus Sten-Erik Anderson ja Jüri-Mikk Udam.