Purjetamise Eesti MV sarja otsustav etapp seilati avatuks

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud on maailmameistrivõistlustel kavas pühapäeval. Eesti koondis jõudis Florida osariiki Sarasotasse juba peaaegu nädal aega tagasi ja on võistluspaiga ning -tingimustega põhjalikult tutvunud. Hiljuti Floridat räsinud orkaan Irma MM-i toimumispaigas õnneks suurt laastamistööd ei teinud.

F18 katamaraanil võitsid täna kõik sõidud ära Andres Laul ja Ain Roosma (Eesti Katamaraanide Liit/KJK). Uku Kuusk ja Aivar Soo (EKL) on platseerunud teiseks ning kolmanda asetuse on võtnud Vitali Vladimirov ja Ivo Remmelg (EKL).

49er klassis oli päeva kokkuvõttes teistest üle Roihude paatkond (TJK), kus roolimehe Juuso kõrval oli täna vend Henrit asendamas soodimees Paul Bogdanov (TJK). Teisel real on 49erFX purjekaga sõitvad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) ning Kristo Õunap ja Lenart Kivistik (TJK) on kolmandad.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel