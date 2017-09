Põlva Coop üllatas karikasarjas Kehrat, ent edasi ei saanud

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud on maailmameistrivõistlustel kavas pühapäeval. Eesti koondis jõudis Florida osariiki Sarasotasse juba peaaegu nädal aega tagasi ja on võistluspaiga ning -tingimustega põhjalikult tutvunud. Hiljuti Floridat räsinud orkaan Irma MM-i toimumispaigas õnneks suurt laastamistööd ei teinud.

Teisel pooltunnil suurendas Coop edu parimal juhul koguni 12 väravani ja viimast kümmet minutit alustati 27:16 seisult. Kehra lõpuspurt oli aga võimas, millele aitasid kaasa kaks eemaldamist külaliste poolel. Kümnekordne Eesti karikavõitja vähendas lõpuvileks vahe viiele väravale, 30:25, mis tagas neile napi, kaheväravalise edu kahe mängu kokkuvõttes.

Avamängu kodus seitsme väravaga kaotanud noored põlvalased – tänane keskmine vanus oli 19,3 – tegid avavilest peale selgeks, et tulid Kehrasse võitlema ega jäänud kohtumise jooksul kordagi kaotusseisu. 27. minutiks saadi edasipääsuks vajalik kaheksaväravaline edu 16:8 ja poolaeg võideti 19:11.

