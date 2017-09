Telemängu parim: meeskond näitas tahtejõudu

Trans hoiab turniiritabelis viiendat koht ning Plotnikovi meelest on edu taga meeskonna peatreener Adiam Kuziaev. "Meil on hea juhendaja," rõõmustas Plotnikov. "Ta pani paika korraliku taktika."

Kohtumise parimaks valiti narvalane Viktor Plotnikov, kes tõi välja edu võtme. "Me tahtsime võitu rohkem ja saime tulemuse kätte," ütles Plotnikov ETV-le. "Meeskond näitas tahtejõudu."

