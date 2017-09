Tervisespordi juht: füüsilise aktiivsuse tähtsus pole piisav

Spordile pühendatud Eesti Euroopa Liidu eesistumiskonverentsi teisel päeval rõhutati Tartus, et kolmandik Euroopa täiskasvanutest ei liigu piisavalt ning füüsiline tegevusetus röövib kümneid miljardeid eurosid ja viib aastas liialt vara hauda lausa pool miljonit inimest. Sellise järelduseni jõudis 231 organistatsioonga koostööd tegev Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit, millel on 40 miljonit üksikliiget 83 riigis.

"Püüdsime teada saada, et millised on inaktiivsuse majanduslikud kulud Euroopas," ütles rahvusvahelise spordi ja kultuuri liidu president Mogens Kirkeby ETV spordisaatele. "Küsisime organisatsioonidelt ja uuringutekeskustelt, et nad teeks kindlaks selle hinna ning nad tulid välja väga dramaatiliste numbritega. Euroopas läheb see iga aasta maksma 80 miljardit eurot. See on inaktiivsuse hind."

Viie aasta eest algatas Rahvusvaheline Spordi ja Kultuuri Liit (ISCA) kampaania "Nüüd me liigume" mille tulemusena loodetakse 2020. aastaks võita juurde 100 miljonit sportivat eurooplast. "Füüsilise aktiivsuse tähtsus pole tervishoidusektoris piisav," sõnas Kirkeby. "Tervishoiusektor soovib tablette ja operatsioone - keerukaid asju. Tahame rõhutada, et tervise edendamine on samuti ennetustöö. Ja parim asi, mida mitte suitsetamise kõrval teha, on olla kehaliselt aktiivne."

EOK ja Ühenduse Sport Kõigile 2016. aasta lõpu seisuga tehtud rahvastiku kehalise aktiivsuse uuring näitas, et Eestis on liikumisharrastajate arv tõusnud 54%-ni. "Oleme rahuldavas seisus, kuid põhjamaadega võrreldes on vahed mõnedes numbrites šokeerivad," ütles spordi asekantsler Tarvi Pürn. "Mis mind šokeeris, et kui Eesti inimesed peaaegu kaks korda liiguvad vähem, siis Rootsi mees elab Eesti mehest 20 aastat tervemana kauem.See on hästi suur vahe. Mis me veel saame välja tuua, et Rootsis on kaks korda vähem haiglavoodeid. 100 000 inimese kohta kui Eestis ja näiteks ka südame-veresoonkonna haigustesse haigestuvad seal kaks korda vähem inimesed, kui Eestis. Ma ei tahaks uskuda, et see on lihtsalt juhus, et väga suur liikumine annab seal nii head tulemused. See valdkond maandub meie ja sotsiaalministeeriumi vahepeale ja ma loodan, et just see valdkondade ülene koostöö aitab sellele asjale kõvasti rohkem tähelepanu pöörata ja midagi ära teha."

Homme avatakse Tartus Euroopa spordinädal, mille jooksul toimub ainuüksi Eestis 900 spordisündmusest ehk vähemalt nädala jooksul peaks küll igale maitsele liikumist jaguma. Tuleb vaid laiskusest jagu saada.