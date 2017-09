Prantsusmaa võib olümpiamängudelt eemale jääda

Prantsuse spordiministri Laura Flesseli seisukoht oli ühene. "Me ei pane kunagi oma koondist ohtu," ütles ta ETV spordisaatele. "Koondislased on olukorraga kursis ja me oleme palunud, et nad keskenduksid praegu oma eesmärkidele, aga kui asjad muutuvad hullemaks ja me ei saa tagada nende turvalisust, siis jääb Prantsusmaa koondis koju."

Milline on Eesti kultuuriministeeriumi seisukoht? Asekantsler Tarvi Pürni sõnul pole nad EOK-lt ega välisministeeriumilt signaali saanud, et olukord võiks olla praegu kriitiline. Esimese märgi sellest annab tema sõnul rahvusvaheline olümpiakomitee. Ohust antakse endale aga aru.