Ligi 900 üritusega Spordinädal paneb Eesti liikuma

Spordinädala patroon Gerd Kanteri sõnul on eesmärk, millele iga Spordinädalal osaleja kaasa aitab, tervem ja elujõulisem Eesti. “Tahame koos koolide, klubide ja tööandjatega kutsuda eestimaalasi rohkem liikuma,” ütles Kanter. „Liikumise nautimiseks on oluline leida endale sobiv ala ning sobiv liikumisrütm, mis aitaks kaasa regulaarse liikumisharjumuse kujunemisele.”

EOK ja Ühenduse Sport Kõigile rahvastiku kehalise aktiivsuse uuring 2016. aasta lõpus näitas, et regulaarse liikumisharrastusega tegeleb 54 protsenti täisealisest elanikkonnast. Üldse ei tegele liikumisega 19% Eesti elanikest. Seega, sisuliselt iga viies täiesealine Eesti elanik ei liigu isegi minimaalselt ning ligi pool elanikkonnast ei liigu piisavalt. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel peaksid täiskasvanud vanuses 18-64 nädalas sooritama vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega aeroobset kehalist tegevust või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega aeroobset treeningut. Samuti võib neid kahte kombineerida. Aeroobset tegevust peaks sooritama vähemalt 10-minutiliste intervallidena.

