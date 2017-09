Federer debüteeris 20 aastat tagasi maailma edetabelis

Federer debüteeris 1997. aasta 22. septembril edetabelis 803. kohal.

"Edetabel on see, kust tennisisti jaoks kõik alguse saab. Saad jala ukse vahele, näed enda nime tabelis. Ma ei unusta kunagi seda hetke ja elevust kui see juhtus," meenutas augustis 36-aastaseks saanud Federer. "Sealt algas minu pikk teekond tippu. Uskumatu on mõelda, et 20 aastat hiljem olen endiselt võistlustules ja mul on võimalik aasta esireketina lõpetada. Ma ei osanud unistadagi sellest, et mul on nii pikk karjäär."

Selle 20-aastase perioodi jooksul on Federer kogunud maailma edetabelisse 121 092 punkti, olnud edetabeli esikohal rekordilised 302 nädalat, võitnud 93 turniiri (seejuures 19 suure slämmi turniiri) ning tema võitude-kaotuste suhe on 1119-249 ehk ta on võitnud koguni 81,8 protsenti enda profikarjääri matšidest.

500 parema sekka murdis Federer 1998. aasta 5. oktoobril, kui tõusis 396. kohale, 200 sekka jõudis ta 1999. aasta 8. veebruaril, kerkides 176. kohale ning esisaja sisse jõudis ta 1999. aasta 20. septembril, tõustes 95. kohale. Sealt edasi läks kõik tõusvas joones. 2000. aasta 6. märtsil jõudis ta 50 sekka, tõustes 48. kohale, järgmise aasta 26. veebruaril debüteeris ta top20-s, kerkides just 20. kohale ning 2002. aasta 20. mail tõusis ta esimest korda esikümnesse, tõustes kaheksandaks. Esiviisikusse murdis ta 2003. aasta 27. jaanuaril ning esimest korda kerkis ta maailma esireketiks 2004. aasta 2. veebruaril.