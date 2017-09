Napoli president viskaks Serie A-st neli klubi välja

Itaalia jalgpalliliidu juht Carlo Tavecchio toetab Napoli presidenti. Kuigi jaanuaris teatas ta, et taoline idee kuulub utoopia kilda, siis augustis ei välistanud ta, et saapamaa tippliigades võib osalejate arv kahaneda kahe võrra.

"Kui meil oleks 16 meeskonda, kellest vaid üks kukuks välja, siis oleksime õnnelikud," lausus ka filmiprodutsendina tuntust kogunud itaallane. "1986. aastal oligi Serie A-s 16 klubi, kuid millegipärast kerkis see arv järsku nelja võrra."

