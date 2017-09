Rangluu ja roided murdnud Solberg läheb esmaspäeval operatsioonile

Solberg on läbi aegade esimene rallikrossi maailmameister ja ta on ka esimene, kes tulnud maailmameistriks kahes erinevas FIA sarjas – mäletatavasti triumfeeris ta 2003. aastal autoralli MM-sarjas. Rallikrossis on Solbergil individuaalseid tiitleid kaks, pühapäeval teenis ta ka esimese meeskondliku MM-tiitli, kui tänu tiimikaaslase Johan Kristofferssoni triumfile Riias tagati kaks etappi enne hooaja lõppu esikoht. Kristoffersson kindlustas ka individuaalse MM-tiitli.

