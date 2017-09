Naiste meistriliigas ootavad ees põnevad vastasseisud

Päeva esimene kohtumine toimub Maarjamäel, kus kolmandal kohal paiknev FC Levadia võõrustab tabeli neljandat naiskonda, SK 10 Premiumit.

Tallinna FC Levadia – Tartu SK 10 Premium

23. septembril kell 13:00 Maarjamäe staadionil (Kose tee 4, Tallinn)

Hetkeseisuga on Levadia eduseis SK 10 ees seitsmepunktiline ning pärast kohtumist võib selgeks saada, kumb sel hooajal pronksmedalid enda kaela saab.

Omavahelised mängud sel hooajal on hetkeseisuga viigis – mõlemal on kirjas võit. Esimeses mängus suutis SK 10 võtta võõral väljakul 4:1 võidu, kuid Levadia ei jäänud võlgu ja alistas omakorda võõrsil vastased 6:1.

Levadia peatreener Maksim Rõtškov: "Enne koondisepausi tegime FC Floraga Maarjamäel võitlusliku viigi. Tõestasime nii vastastele kui iseendale, et kui mängime ühtse naiskonnana ning võitleme iga palli nimel, siis on kõik võimalik! Ootan laupäeval naiskonnalt samasugust häälestust ja ennastsalgavat heitlust nagu FC Flora vastu, seeläbi suudame kindlasti ka kolm punkti koju jätta. Samuti avaneb meil võimalus võiduga pronksmedal kindlustada."

Mängija Birjo Rasmussen: "Tartu SK 10 Premium on teinud hea hooaja ning pakkunud medalivõitluses konkurentsi. Oleme kasvatanud nende ees väikese edu, kuid see ei tähenda, et saame eesolevat mängu kergemalt võtta. Omavahelistest mängudest on meil kirjas võit ja kaotus, laupäeval tuleb kindlasti keeruline ning pingeline lahing. Kui võitleme samamoodi nagu eelmises voorus Floraga, olen kindel, et 3 puntki jäävad Maarjamäele."

SK 10 esindaja Kalev Kajak: "Võitlus pronksmedalile käib - see peaks kõik ütlema eesoleva mängu kohta."

Naiskonna kaitsja Diana Belolipetskaja: "Raske vastane, emotsionaalne mäng ja palju võitlust. Kõike eelmainitut saab näha laupäeval Maarjamäel."

Mängu vilistab Tanel Piirimäe, abikohtunikud on Katrin Õun ja Lilli Tamm.

Põnev heitlus tõotab tulla Lillekülas, kus vooru keskses kohtumises lähevad vastamisi FC Flora ja Pärnu JK naiskonnad.

Tallinna FC Flora – Pärnu JK

23. septembril kell 16:00 FC Flora Lilleküla väljakul (Asula 4c, Tallinn)

Tegemist on tabeliliidrite heitlusega, kui Pärnu hoiab kinni esikohast 48 punktiga ning Flora asub teisel kohal, jäädes neist maha kaheksa punktiga. Võidu korral kindlustaks Pärnu endale ka järjekordse meistritiitli.

Sel hooajal on naiskonnad pakkunud põnevaid vastasseise. Hooaja algfaasis kohtuti 2016/2017. aasta karikavõistluste veerandfinaalis, kus Pärnu suutis väravateta lõppenud normaalaja järel võtta lisaajal 3:0 võidu. Liigakohtumised on seni samuti jäänud Pärnu kasuks, kui esmalt võeti Flora koduväljakul napp 3:2 võit ning seejärel teeniti kodus 2:0 võit, kui väravad sündisid 70. ja 71. minutil.

Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva: "Pärnu tegi selle aasta kõige kõvema naiste jalgpalli ürituse Eestis, tuues meile Euroopa meistrid ja tipptasemel naiste jalgpalli. Laupäevane mäng võiks olla järgmine tippsündmus Eesti naiste jalgpalli jaoks, kuna Eesti parimad mängijad on maksimaalselt motiveeritud end platsil kehtestama. Loomulikult ootame ka Pärnult samasugust valmisolekut."

Mängija Katrin Loo: "Laupäeval on taaskord suurepärane võimalus mängida võrdväärse vastase vastu. Kaotada ei ole meil midagi ning lähme enesekindlalt üheskoos väljakule kolme punkti püüdma."

Pärnu peatreener Jüri Saar: "Kui me oma pooled tõbised tüdrukud suudame terveks ravida, siis suudame ka huvitava lahingu pakkuda väga tugevale vastasele. Ootame oma fänne staadionile."

Mängija Liivi Sõrmus: "Pärast koondisepausi ootab ees mäng lähima liigarivaaliga. Mõlemad naiskonnad tulevad mängule kindlasti äärmiselt keskendunult ning suurt rolli mängib see, kumb suudab pisidetailides ja üks-ühele olukordades paremini õnnestuda. Loodan, et abitreeneri rõõmuks pakub ilmataat meile ikka head jalkailma. Ootame kõiki toetajaid staadionile kaasa elama!"

Mängu peakohtunikuks on Triinu Laos, teda abistavad Vitali Matvejev ja Helen Käosaar.

Põlva Lootos võõrustab 17. vooru kohtumises Tallinna Kalevit. Kuuendal positsioonil paiknev Lootos jääb koht eespool paiknevast Kalevist maha seitsme punktiga.

Põlva FC Lootos – JK Tallinna Kalev

23. septembril kell 14:00 Lootospargis (Piiri tn 1, Põlva)

Omavahel on sel aastal mindud vastamisi kolmel korral – ühes karika- ning kahes liigamängus. Seni on Kalev suutnud vastaseid edestada. Võetud on 5:1, 5:0 ja 3:1 võidud.

Lootose peatreener Kaido Kukli: "Tallinna Kaleviga on mängud olnud põnevad ja Kalev on meid ikka ära surunud. Laupäeval mängime kodupubliku ees ja loodame neid rõõmustada hea mänguga."

Mängija Kristin Kukli: "Üritame anda endast kõik, et Tallinna Kalevile olla konkureeriv vastane."

Mängu vilistab Kristjan Kattus, teda abistavad Mark-Oskar Arst ja Argo Kaldmäe.

Põlva – Kalevi kohtumisele eelnevalt leiab Lootospargis aset ka Rimi jalgpallifestival tüdrukutele, kuhu on oodatud kõik 5-14aastased tüdrukud. Festival kestab kella 10:30st kuni kella 13:00ni.

Kell 16:00 pannakse pall mängu Tartus, kui JK Tammeka naiskond võõrustab Sepa jalgpallikeskuses Noortekoondist.

Tartu JK Tammeka – Noortekoondis

23. septembril kell 16:00 Tartu Sepa jalgpallikeskuse kunstmuruväljakul (Sepa 15a, Tartu)

Tabelist võib Tammeka leida seitsmendalt kohalt, kui 16 mänguga on kogutud 12 punkti. Noortekoondisel seni veel punkte kirjas ei ole.

Omavahel on hooajal vastamisi mindud seni kahel korral – esimeses mängus suutis Tammeka võita 6:0, teises kohtumises saadi napp 1:0 võit.

Tammeka peatreener Maiko Tamme: "Noortekoondis on iga kord oma erineva koosseisuga nagu uus vastane, kellest ei tea, mida oodata. Selles mängus saab oluliseks kindlasti see, kui hästi me suudame ennast võistkondlikult häälestada. Treenerid kindlasti ootavad mängijatelt individuaalset panust, mis võistkonnale edu tooks."

Mängija Renate-Ly Mehevets: "Kuigi Noortekoondis pole see hooaeg veel ühtegi punkti saanud, siis tean, et nad suudavad anda korraliku lahingu. See hooaeg pole meil läinud nii nagu oleksime tahtnud. Kuid sellel viimasel lõpusirgel on viimane aeg endast maksimum anda ja teha mängus seda, mida oleme trennides õppinud. Laupäevane mäng ehk "Roosa jalgpall" tõotab tulla vägev. Naiskond on seda mängu oodanud hooaja algusest ning tahame näidata kõigile, kes meile kaasa tulevad elama, et suudame need kolm punkti võtta."

Mängu peakohtunikuks on Oskar Meus, abikohtunikud on Joonas Luts ja Rasmus Vahelaan.

Antud Meistriliiga kohtumise näol on tegemist juba viiendat aastat toimuva heategevusliku mänguga "Roosa jalgpall", mille eesmärgiks on koguda annetusi vähiravifondi "Kingitud elu" jaoks.