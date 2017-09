Naiste karikavõistlustel loositi 1/8-finaalpaarid

Kahe mängu toimumisajad on juba kokku lepitud, kui Paide võõrustab 30. septembril Ambla staadionil kell 14:00 algavas kohtumises Kuressaaret ning SK 10 Premium ja FC Ajax lähevad vastamisi 3. oktoobril Kambja staadionil. Mäng algab kell 16:30. Ülejäänud kahe kohtumise täpsed toimumisajad on veel selgumisel.

Naiste karikavõistlused on jõudnud 1/8-finaalideni ning nüüdseks on teada, kes lähevad omavahel vastamisi, et selgitada järgmisesse ringi pääsejad.

