FIBA vastulause Euroliigale: nende ettepanekud pole tõsiseltvõetavad

"FIBA arvates on tegemist püüdlusega tegelikult probleemilt tähelepanu kõrvale juhtida, kuna Euroliiga poolt tekitatud konflikt mängukalendris on hetkel arutluse all Euroopa komisjonis," alustas FIBA oma vastulauset.

"Kaks kuud enne MM-valikmängude algust esitatud ettepanek, mis jätaks klubimängudele 38 nädalat ja rahvuskoondistele keset suve kõigest 4 nädalat ning näeb ette näiteks ka olümpiamängude kuupäevade nihutamist, pole ju tõsiseltvõetav ning aktsepteeritav."

Seejärel loetleb FIBA punkt-punkti haaval ette oma tegevused tänaseks vastu võetud kalendrimuudatuste sisseviimisel ning toob välja selle, kuidas Euroliiga "viimasel hetkel" ärkas ja oma seisukohti muutma asus.

"Euroliiga jätab igal pool mainimata kõige märgilisema punkti: ta saaks kõigest kahe mängudepäeva nihutamisega kogu enda poolt loodud segaduse likvideerida. See poleks üldse keeruline. Lihtne oleks alustada lihtsalt üks nädal varem ning lisada ühele nädalale juurde veel teine voor. Eelmisel hooajal mängiti viis topeltvooru, ühe lisamine ei tekitaks suuri probleeme," analüüsis FIBA.

"Reaalsus on see, et Euroliiga jaoks on rahvuskoondised tühine ja segav faktor korvpalli juures, mis tuleks lükata kuskile väiksesse nurka keset suve," lajatas FIBA Euroliigale lõpetuseks.

Lisana pani FIBA pressiteatele kaasa ka 2016. aastal Euroliiga esindajate poolt saadetud kirja, kus kollase joonega on esile tõstetud lause, et Euroliiga reeglid ei takista mängijatel minemast rahvuskoondiste mängudele.