Porzingis: järgmine kord Läti eest mängides olen ma täiesti teine mees

"Järgmisel korral, kui ma Läti särgi selga tõmban, siis olen ma täiesti teistsugune mängija," lubas Porzingis The New York Posti vahendusel. "Tahan kõigile fännidele öelda, et see on alles Läti korvpalli algus!"

Kuigi Porzingis viskas veerandfinaalis hilisema meistri Sloveenia vastu 34 punkti, siis pidi Läti tunnistama Goran Dragici ja Luka Doncici juhitud vastaste 103:97 paremust.

"Me tahtsime medalite nimel mängida. Ma ei uskunud, et me peame juba sellises turniiri faasis lõpetama. See on ebameeldiv tunne," selgitas Porzingis.

22-aastane ja 221 cm pikkune lätlane alustab lähiajal koos New York Knicksi meeskonnaga ettevalmistust uueks NBA hooajaks.