TÄNA OTSE | FCI Tallinn võõrustab Narva Transi

FCI peatreener Aleksandar Rogic: "See saab olema mäng kahe erineva mängustiili vahel. Loodan, et kasutame ära oma mängustiili eeliseid ja neutraliseerime nende mängustiili ohud."

30 vooru järel on liidermeeskonnaks FC Flora (76 punkti), teisel tabelireal on FC Levadia (70 punkti) ning kolmandal positsioonil Nõmme Kalju (65 punkti). Neljandal kohal on FCI Tallinn (58 punkti) ja nende selja taga hoiab viiendat kohta Trans (38 punkti).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel