Valitsus kiitis heaks spordivaldkonna arengukava aastani 2030

Kultuuriminister Indrek Saar selgitas, et spordipoliitika peab aitama kaasa elanikkonna paremale tervisele ning liikuvusele. „Mul on hea meel, et investeeringud sportimispaikadesse ning inimeste teadlikkuse kasv liikumise kasulikkusest on aidanud saavutada olukorra, kus esmakordselt ületab regulaarselt liikumisharrastusega tegelevate inimeste arv nende arvu, kes tegelevad liikumisharrastusega harvem või üldse mitte. Liikumisharrastajate arvu kasv on võrreldes eelmise uuringuga tõusnud 45%-lt 54%-ni,“ rääkis Saar.

Minister tõi välja sammud, mis aitavad liikumisharrastajate arvu veelgi tõsta. „Järgmisest aastast saavad tööandjad maksuvabalt 400 euro ulatuses toetada iga oma töötaja sportimist. Noorte liikumisharrastuse edendamiseks oleme käivitanud huvitegevuse toetussüsteemi ja viinud ujumise algõpetuse uuele tasemele,“ lisas Saar.

Kultuuriminister rõhutas teise olulise teemana treenerite rolli ühiskonnas. „Treenerid on spordivaldkonna võtmeisikud, kelle tegevus mõjutab kümneid tuhandeid inimesi ja avaldab lisaks spordile mõju muudele valdkondadele alates tervishoiust kuni laiemalt ausa mängu põhimõtete kinnistamiseni ühiskonnas. Järgmisel aastal tõstame ka kõrgema kutsetasemega noortetreenerite palgafondi 35,2%, mis tähendab, et 2018. aastal kasvab treenerite senine 637 euro suurune alampalk 850 euroni kuus,“ ütles Saar.

Ta märkis ära ka olulised arengud spordivaldkonna riiklikus rahastamises. „Oleme muutnud spordialaliitude rahastamist stabiilsemaks ja läbipaistvamaks. Kokku on lepitud spordikohtunike töötasustamise korrastamises ning rahvusvaheliste suurürituste toetusmeetme loomises,“ tõi Saar näideteks.

27. septembril tutvustab kultuuriminister aruannet Riigikogus, kus ta teeb toimunud arengute ja tulevikusuundade teemal ka pikema ettekande. Aruanne on kättesaadav SIIN.