Klindiastangul paiknev Karulaugu terviserada pikenes 700 meetri võrra

Karulaugu terviserada Viimsis paikneb võimsal klindiastangul – 2010. aastal avati 1,9 kilomeetri pikkune valgustatud rada, nüüd avati terviseraja neljas etapp, millega pikenes rada veel 700 meetri võrra. Valgustatud terviseraja pikkuseks on kokku 2,6 km. Suvel on rada mõeldud jooksmiseks ja rattasõiduks, talvel suusatamiseks mõlemas tehnikas.

„Karulaugu terviserada kasutavad Viimsi elanikud ning kõik lähedal asuvad haridusasutused läbi aasta nii aktiivseks õppetegevuseks kui liikumiseks,“ ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei. „Tegemist on väga põneva ja omapärase rajaga, millel on võimalik harrastada erinevaid spordialasid nii suvel kui talvel. Edaspidi on Viimsi vallal kavas Haabneeme terviserada arendada põhja suunas, et luua ühendus Viimsi mäepargiga. Samuti on perspektiivis kavas edaspidi terviserada täiendada raja lõikudega ka klindiastangu ülaosas.“

Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö peaspetsialisti Ott Kase sõnul korraldatakse terviserajal ka mitmeid võistlusi. „Rajal on Spordiklubi CFC baas, kus tegutsevad rattasõidu- ja murdmaa suusatamise treeningrühmad ning korraldatakse igal aastal ka maastikuratta võistlust,“ rääkis Ott Kask.

„Lasteaiad korraldavad Haabneeme terviserajal nii ratta-, jooksu kui ka suusatamise rahvaspordivõistlusi. Viimsi vald korraldab iga aasta maikuus rahvaspordiüritust Viimsi Jooks. Alates 2015.aastast on jooksuürituse peakorraldajaks spordiklubi My Fitness koostöös Viimsi Vallavalitsusega. Jooksu trassi ühe osana kasutatakse Karulugu terviserada. Ka hiljuti valminud Viimsi Staadion on Viimsi Jooksu tähtis osa – tänane kogunemise, stardi ja finišipaik.“

Selle aasta alguses alustas samas piirkonnas – Viimsi klindiastangu põhjaosas tegevust Viimsi mäepark – laskumisnõlv koos kunstlume tootmisega. Uus terviseraja lõik ühendab raja Viimsi mõisa pargiga ning koos mõisa pargi liikumisradadega on võimalus teha ka kuni 3,7 km ringi.