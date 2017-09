Šveitsis läheb 60-aastase pausi järel taas võidusõiduks

Kuigi ajalooliselt ringrajasõiduvaenulik maa, on Šveitsil alaga tegelikult palju sidemeid. Nii on rahvusvahelise autospordiliidu FIA üks peakortereid Genfis, Šveitsi elanikud on nii Michael Schumacher kui ka Sebastian Vettel ning seal asub ka Sauberi F1 meeskond.

2015. aastal muudeti Šveitsis aga seadust ja tehti erand elektrimootoritel sõitvatele autodele. Elektrivormelite populaarsust riigist on tõstnud ka tõik, et šveitslane Sebastien Buemi tuli hooajal 2015/2016 sarja maailmameistriks.

