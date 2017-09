Eesti universiaadikoondisele planeeritakse kehtestada kriteeriumid

Meie universiaadikoondis oli päris suur - 91 liiget - ja võisteldi paljudel aladel. Mis on see suur järeldus, mis sellest võistlusest koju kaasa tõite?

Suur järeldus on see, et universiaadi tase iga korraga tõuseb ja hoolimata sellest, et nii mõnelgi alal olid meil kaasas Eesti parimad sportlased, ometi tulime tagasi vaid ühe medaliga - Juhan Mettis võitis judo absoluutkaalus hõbemedali nagu ka eelmisel korral. Kahjuks mitmel alal, kus võisime medali saada, seda ei tulnud. Eriti kahju on muidugi vehklemisest, kus Nelli Paju kõrbes läbi ja halvasti läks ka meie vibulaskjatel, kes tegelikult on ju Eesti koondise naised. Ka mõned kergejõustiklased, kes oleks võinud medali võtta, seda ei teinud. Samas, kas või odaviskes, kus Magnus Kirt pidi alguses võistlema, pidanuks isikliku rekordi tegema, et saada medalit. Odaviskes oli tase kõrgem kui MM-il.

Osad alad on väga kõrgel tasemega, aga samas kaugel võistlus ja hästi suur koondis. Kas seetõttu, et Aasias pakutakse võistlemiseks soodsaid võimalusi koostöös FISU-ga (rahvusvahelise üliõpilasspordi liiduga)?

Korraldajad pakkusid väga soodsa võimaluse, sest päev maksis vaid kümme eurot igale osalejale pluss anti igale osalejale nutikell koos rihma all oleva 40 euroga, mida sai poodides kasutada. Ilmselt osa sportlasi tahtis ka lihtsalt kaugele maale minna ja vaadata, mis toimus mujal maailmas. Seekord oli tõepoolest palju, kuid palju oli nende hulgas ka selliseid, kes võib-olla oma tasemelt ei ole väärilised Eestit esindama.

Järgmised suveuniversiaadivõistlused on Itaalias. Siis on tase kindlasti hoopis teine. Mida järgnevate aastate jooksul Eesti üliõpilasspordis tahate muuta või teha?

Meil on nüüd eilne kogemus, kus oli üliõpilasspordipäev Eestis esimest korda korraldatud ja saame veelgi laiendada seda, et sport ja liikumisharrastus jõuaks iga üliõpilaseni. Tahame muidugi meie suvepäevi, talvemänge arendada, ka tudengipalli, seminari - kõiki neid, mis kaasavad laiu üliõpilasmasse. Muidugi tippspordi osas tahame jätkata nii võistlustel osalemist kui ka korraldamist, sest järgmisel aastal korraldame märtsis üliõpilaste suusaorienteerumise maailmameistrivõistlusi ja maikuus tulevad järjekordsed SELL-i mängud. Nii et järgmine aasta saab küllalt pingeline olema. Aga universiaadidele tahame edaspidi panna mitmetel aladel kriteeriumid, kes võiksid siis Eestit esindada.