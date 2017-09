Nool Sildarust: minu subjektiivne arvamus - olümpiamängude rong on läinud

"Eks iga vigastus on natuke erinev. Ma olen elus käinud ristatisidemelõikusel ja pika taastumise ära teinud. Minu eelis oli see, et olin oma aktiivse spordikarjääri lõpetanud. Mul juhtus see jalgpallis ja mul oli aega küll taastuda," lausus Nool intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

Noole sõnul seisab Sildarul ja tema ligimistel ees raske otsus. "Ristatisidemete lõikuse järel on kindlasti etteantud aeg: alla üheksa kuu pole mõtet isegi unistada," lausus Nool, kelle sõnul poleks lahendus lihtne ka operatsioonist hoidumisel. "Arvestades Kelly vanust, on kindlasti taastumine oluliselt kiirem kui näiteks 30-aastasel sportlasel. Neid väikseid tegureid on. Samas, kui mitte lõigata, siis uuesti vigastamine võib veelgi rohkem traumeerida, mis võtab veelgi rohkem taastumisaega."

"Otsus on väga keeruline. See on minu isiklik puhtsubjektiivne arvamus - olümpiamängude rong on läinud. Siis on kindlasti läinud, kui ta lõikusele läheb. Kui lõikusele ei lähe, siis on 50-50 tõenäosus. Aga siis peab ka ikkagi väga tõsiselt ennast jälgima ja lükkama katsetamist edasi. Tal on vaja ka olümpianorm teha. Tal on vaja võistelda ja harjutada ka - olümpiamängudele ei saa minna nagu sõidaksid jalgrattaga ja eriti sel alal. Ta peab tegema maksimumpingutuse oma akrobaatilisi elemente, mis nõuab väga korralikku füüsilist valmisolekut."