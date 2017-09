Tartus toimus rahvusvaheline tudengispordipäev

Ürituste avapauguks oli aga eile aset leidnud rahvusvaheline üliõpilasspordipäev, mida Tartus mitmekülgselt tähistati. Eesti akadeemilise spordiliidu eesvedamisel toimunud spordipäeva kajastasid muuhulgas tuntud telekanali Eurosport ajakirjanikud. Eilne programm jaotus üle linna. Kõik huvilised said mitmetes spordibaasides proovida erinevaid alasid, kusjuures üritused olid eranditult tasuta.

Ülikooli spordihoone pallisaalis toimus vabaviskevõistlus, kus korvpallisõbrad said oma võimeid võrrelda Tartu Ülikooli meeskonna raudvara Janar Taltsiga. 15 vabaviskest tabas Talts 13 ning sõnas, et tulemusega võib laias plaanis rahule jääda.

"Enam-vähem jah. Alati saab paremini. 13 on päris okei," ütles Talts Vikerraadiole. "Ma arvan, et kui tuleb veel rahvast, siis keegi vast ikka viskab üle. Mingi aeg tagasi üks kutt pani ka 13. Ma arvan, et see ei ole mingi imetulemus."

Kõrvalsaalis toimus samal ajal aeroobikatreening, kus osalejaid oli tõesti palju. Samas tundub sümptomaatiline, et ühtegi meesterahvast suures seltskonnas ei leidunud.

Jõusaalis trenni teinud seltskond oli maskuliinsem ning nõu andis Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi jõutõstmise treener Peep Päll.

"Põhireegel on alati see, et alustama peaks väikese raskusega ja üleüldise soojendusega mitte kohe proovima maksimaalraskust. See on põhireegel, mida mina rõhutan. Teine on muidugi see õige tehnika," õpetas Päll.

Tema arvates on tudengina täpselt õige aeg jõutreeninguid alustada. "Mina alustasin ka oma jõutreeningutega alles 23-aastaselt ja ülikooli kolmandal kursusel. Jõutreeninguga liiga vara ei peagi alustama. Ma arvan, et see on väga õige aeg."

Mis mõistlik treeningkordade arv nädalas? "Üks kord on parem kui null korda. Kaks korda säilitab, kolm korda arendab. Kui teeme neli-viis-kuus, siis peab väga hästi läbi mõtlema. Kaks-kolm korda on väga normaalne."

Eesti Maaülikooli spordihoone juurde kogunesid jalgpallisõbrad. Nimelt selgitati parim Tartu kõrgkool minijalgpalliturniiril Puurijalka. Turniiril osales kaheksa võistkonda. Finaali jõudsid lõpuks Sõjakooli meeskond ja Eesti Maaülikooli esindus.

Üks turniiri korraldajaid Roman Gnibida sõnas, et puurijalgpall arendab kiiret mõtlemist. "Pead otsuseid kiiresti langetama. Mäng on väga sarnane saalijalgpalli või futsaliga, millega viimased kaheksa aastat tegelen väga tihedalt. Kõige kiire mõtlemine kõigepealt, reaktsioon ja kindlasti ka tehnika. Eriti siin turniiril paistavad silma poisid, kel natuke seda tehnikat rohkem. Nemad omavad siin mängus kindlasti eelist."

Rahvusvaheline üliõpilasspordipäev lõppes piduliku rongkäiguga, misjärel saatsid Eesti kõrgkoolid ühise videotervituse kogu spordimaailmale.