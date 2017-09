Lovreni ja Matipi traumad kindlustavad Klavanile tõenäoliselt taas koha algrivistuses

Sel hooajal pigem varumängijate staatuses olnud Klavan ja Joe Gomez alustasid algrivistuses teisipäevases liigakarikamängus sama vastasega ning klubi langes konkurentsist tulemusega 0:2.

Liverpooli ülejäänud keskkaitsjad Dejan Lovren ja Joel Matip maadlevad hetkel vigastustega. "Dejanil ei ole suurt traumat, aga sellest on piisanud, et teda kaks mängu eemal hoida," lausus Liverpooli peatreener Jürgen Klopp tänasel pressikonverentsil. "Ta ei osale ka trennides ja tema kaasalöömine nädalavahetusel on seega kahtlane, mis ei ole üldse tore."

Lisaks Lovrenile vaevavad väiksemad vigastused ka Matipi ja poolkaitsjat Emre Cani. "Joel Matipi ja Emre Cani situatsioon on täiesti erinev, aga ka neil annab eelmine mäng tunda, nii et peame vaatama. Loodetavasti on nad täna või homme tagasi trennis."

Kloppi senise praktika järgi on äärmiselt haruldane, kui neljapäevaselt treeningult puudunud mängija saab nädalavahetusel platsile.