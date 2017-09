Chelsea jõudis Atleticoga tähtmängija üleminekus kokkuleppele

Costa on ka ise avaldanud varem huvi Atleticoga taasliituda, sest just selles meeskonnast liitus ta 2014. aastal Chelseaga. Kui toona oli üleminekusumma 32 miljonit naela (36 miljonit eurot), siis nüüd ületab see mitmete allikate kohaselt 57 miljoni piiri (65 miljonit eurot).

Inglismaa tippklubi Londoni Chelsea teatas, et on jõudnud Hispaania klubiga Madridi Atletico kokkuleppele ründetähe Diego Costa ülemineku osas.

