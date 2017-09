Valga/Valka korvpallurid kinnitasid sotsiaalmeedias, et probleeme pole

Kahe riigi meedias on viimastel päevadel levinud jutud, kus väidetakse, et Eesti ja Läti pallurid ei saa trennis läbi. Ühtlasi olevat Lätist klubi mänedžeriks palgatud Janis Tiltinš kadunud klubi rahadega nelja tuule poole. Mees ise väitis, et võttis raha talle lubatud ja maksmata jäänud palga katteks.

