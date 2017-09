Euroliiga esitas FIBA-le uuesti endapoolse nägemuse koondisemängudest

Euroliiga sõnul esitasid nad sama plaani FIBA-le ka viis aastat tagasi, kuid vastust sellele ei tulnud. Nende sõnul tagaks see olukorra, kus koondiste tähtsamad mängijad oleks ka riigilipu all mängides rivis.

Euroliiga andis ametlikult teada, et FIBA-le on uuesti saadetud enda nägemus ideaalsest korvpallikalendrist, mis lubaks mängijatel osaleda täies mahus kõikidel olulistel turniiridel.

