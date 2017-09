Tallinnas algas kõrgetasemeline curlinguvõistlus

Segapaaride curlinguvõistlus toimub Eestis teist korda ning võistlus kuulub Curling Champions Tour võistluste sarja, mis tähendab, et võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte.

Rahvusvaheline võistlus toob Tallinnasse võistlema seitsme riigi segapaarid. Esindatud on ka võistkonnad näiteks Kanadast ja USA-st. “Panused on võistlusel kõrged ning Tallinnas saab mängimas näha maailmameistreid, Šveitsi curingupaari Perret-Rios. Soomet esindab aga olümpiamängude võistkond Kauste-Rantamäki ning mitmed teisedki osalejad on oma riigi parimad,“ kommenteeris Eesti Curlingu Liigu juhatuse liige Fred Randver pressiteate vahendusel.

