Võidulainel Jürgen Zopp: eesmärgiks on edetabeli esisada

Zopp oli 2012. aastal senise karjääri tipus, kui kerkis ATP edetabelis 71. kohale. Pärast seda on mees pidanud vaevlema raskete vigastuste käes, mis kukutasid ta tabelis viienda saja lõppu. Enesekindlus oli madal ja edu oli visa tulema.

Kõik see muutus sel suvel, kui eestlane leidis järsku oma mängu uuesti ning viimasel kahel kuul on ta 31-st mängust võtnud 29 võitu ning kerkinud tabelis 194. positsioonile.

Hiljuti neljal turniiril finaali jõudnud ja kolm neist ka võitnud eestlane on isegi oma hiljutisest edust üllatunud ja kõige rohkem on ta rahul Hollandis, Alphenis võidetud turniiri üle: "Ma ei uskunud, et ma seal nii kaugele jõuan. Võtsin turniiri mäng-mängult. Ma olen kogu aeg suutnud sellel tasemel mängida, kuid asjad pole mulle pikka aega soodsalt kulgenud. Nüüd läks kõik hästi."

"Viis aastat tagasi jõudsin edetabelis saja parema hulka ning siis hakkasid seljahädad pihta. Ma olin seitse kuud eemal ning seejärel mängisin poolteist aastat traumaga võideldes ja pause sisse lastes. Viimased kolm aastat on selg korras olnud, aga sel aastal vigastasin kõhulihast," selgitas Zopp.

29-aastane Zopp usub, et tal on veel parimad saavutused ees ning uue treeneri, soomlase Kim Tiilikaineni abil üritatakse see ka tulemuseks realiseerida.

"Ta on olnud mentaalselt suureks toeks. See teadmine, et ma pole üks, aitab palju. Me pole otseselt üritanud mu tehnikat lihvida, kuid lihtsalt enesetunne, et sa pole reisides üksi ja keegi hoolitseb sinu eest, on olnud suureks abiks," sõnas Zopp.

Eestlase sõnul on tennis väga raske spordiala, kus stabiilsust hoida: "Tennis pole ainult see, kui hästi sa eeskätt lööd või kui hästi sa platsil liigud. Mu treener ütleks ilmselt praegu, et ma mängin top100 tasemel tennist. Viimastel nädalatel ehk olengi mänginud, kuid oluline on seda taset hoida järgmised 6 või 12 kuud. See saab olema võtmeküsimus."

Järgmisena läheb eestlane Challenger sarja turniiridele Itaaliasse ja Saksamaale ning kuigi sihiks on võetud edetabeli esisada, siis pingeid sellega seoses endale peale ta ei sea.

"Top100 on muidugi eesmärgiks, kuid ma ei mõtle liiga palju selle peale. Kui numbritesse liialt kinni jääda, siis hakkab see mängu segama. Kui tennises liiga emotsionaalseks muutuda ja liiga palju midagi tahta, siis see emotsioon võib hakata väljakul sinu vastu töötama. Üritan oma taseme välja mängida ja eks siis ole näha, mis juhtub."