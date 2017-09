Barcelona spordidirektor: tahame NBA klubidega võrdseid õigusi

Hispaania korvpallis on teravalt üles kerkinud probleem mängijate liitumisega rahvuskoondisesse uuel hooajal tekkivateks mänguakendeks. Kuna NBA ja Euroliiga oma mänge koondiseakende ajal ei katkesta, siis on näiteks Hispaania klubide mängijad väga raske otsuse ees.

Hispaania alaliidu president Jorge Garbajosa kinnitas kohalikule meediale, et NBA klubide peale nende hammas ei hakka, kuid Euroliiga meeskondade mängijaid kavatsetakse ka edaspidi vaatamata vastuseisule koondisesse kutsuda.

Selle peale küsiti kommentaari Barcelona klubi spordidirektorilt Albert Solerilt, kes kinnitas, et nemad spordiseaduste järgi mängijat kinni hoida ei tohi.

"Me ei saa takistada mängijat, kes soovib koondisega liituda. Kahjuks ei kehti see kõigi Euroliiga klubide puhul, sest igas riigis on erinevad regulatsioonid. Meie peame järgima Hispaania spordiseadust. Minu lootus on, et FIBA ja Euroliiga jõuavad mingi lahenduseni ning seda otsust ei lükata sportlaste kaela," lootis Soler.

Ta lisas: "Klubid kaitsevad oma mängijaid ning meie jaoks on oluline kõikide mängijate osalemine Euroliiga mängudes. Hetkel tekitab oma käitumisega suurimat probleemi just Hispaania korvpalliliit. Meie huvi on see, et Euroliiga klubidel oleks samad õigused, mis NBA klubidel, kes ei pea oma mängijaid koondisesse lubama."